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    Supermarché Lidl11 Rue Georges Brassens, Lorient 56100

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    Services

    • Parking
    • Caisse libre-service

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