10% de remise sur tout le site avec votre coupon Lidl Plus
Ce navigateur n'est pas pris en charge
Pour afficher correctement le site web, veuillez utiliser l'un des navigateurs suivants.AttentionVeuillez mettre à jour votre navigateur. Si vous poursuivez avec ce navigateur, votre expérience sur notre site risque de ne pas être concluante !
    Loading map...
    Nouvelle ouverture - jeu. 18/06

    Supermarché Lidl8 Rue Philippe Fabia, Lyon 69008

    Dirigez-moi vers ce supermarché

    Supermarchés Lidl à proximité 8 Rue Philippe Fabia

    sdp-version: 26_11_2 sdp-build-time: 11.6.2026, 15:30:29